Diebstahl in Kosmetikstudio - Täter flüchtet mit Fahrrad

Viernheim.Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag in einem Viernheimer Kosmetikstudio mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 13 Uhr die Geschäftsräume in der Kanstraße über eine offenstehende Tür und nahm die Registrierkasse an sich. Beim Verlassen des Studios ließ er offenbar seine Beute fallen, durch den Lärm wurde die Inhaberin auf den Täter aufmerksam. Sie konnte sehen, wie der Mann auf einem Fahrrad flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 1,70 bis 1,80 Meter groß, er trug eine Basecap sowie eine dunkelgraue oder dunkelblaue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/93770 zu melden.