Dielheim: Bewaffneter Raubüberfall auf DHL-Filiale

Dielheim.Ein bewaffneter, maskierter Mann hat am Dienstagabend eine DHL-Filiale in Dielheim überfallen. Nach Behördenangaben lief die Fahndung nach dem Täter am fühen Abend mit starken Kräften. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Auf Nachfrage bei der Polizei am späten Abend erklärte ein Sprecher, dass der Täter weiter auf der Flucht sei.

Gegen 18 Uhr hatte der Mann zwei Angestellte in der Filiale in der Hauptstraße bedroht und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,90 Meter groß und rund 100 Kilogramm schwer. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt/Hemd und einer dunklen Jeans.

Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 110 zu melden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.