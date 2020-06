Dietmar Hopp: Curevac hat entscheidenden Vorteil

Tübingen.Dietmar Hopp sieht die Tübinger Pharmafirma Curevac für den Wettbewerb mit anderen Corona-Impfstoff-Forschern gut gewappnet. Das sagte der Walldorfer Hauptinvestor und SAP-Mitgründer dieser Redaktion. Es sei zwar nachrangig, ob ein Unternehmen etwas schneller sei als ein anderes, aber: „Ein entscheidender Vorteil für Curevac dürfte sein, dass bereits parallel die Herstellung von Hunderten von Millionen Dosen läuft.“

Die erste klinische Studie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten hat am Donnerstag an der Uniklinik Tübingen begonnen. Curevac arbeitet an mRNA-Impfstoffen. mRNA ist eine Art Botenmolekül. „Die Kerntechnologie von Curevac schafft die Möglichkeit besonders schneller Impfstoff-Entwicklung gegen viele Infektionskrankheiten. Da ist die Impfung gegen die Corona-Erkrankung nur eine davon“, sagte Hopp. Die Genehmigung für die Studie hatte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen erteilt. Hopp setzt große Hoffnungen in Curevac, „schnell möglichst viele von einem Impfstoff profitieren zu lassen.“

Investor kritisiert Kritiker

Das Wirtschaftsministerium hatte zudem Anfang der Woche bekanntgegeben, sich mit 300 Millionen Euro an Curevac zu beteiligen und rund 23 Prozent der Anteile zu übernehmen, um sich gegen eine mögliche Übernahme aus dem Ausland abzusichern. Dafür gab es unter anderem Kritik aus den Reihen des CDU-Wirtschaftsrats. „Es gibt zum Einstieg des Bundes als Mitaktionär bei Curevac viele kluge ordnungspolitische Anmerkungen“, sagte Hopp dazu. „Allerdings sollten diese daran gemessen werden, wie die Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte bei der Förderung dieser Zukunftstechnologie aussahen: kein funktionierender Kapitalmarkt, nahezu keine großen Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland oder Europa.“ Und wenn, dann seien diese Technologien in die USA verkauft worden. „Ohne mutige Schritte - wie vergleichsweise bei Gründung von EADS-Airbus - ändert sich daran nichts.“ An der Gründung des Flugzeugbauers im Jahr 2000 war der französische Staat mit 15 Prozent beteiligt. (mit dpa)