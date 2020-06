Dietmar Hopp: „Jede Bemühung ist positiv, sofern sie den Menschen hilft“

Mannheim.Die Regierung steigt in das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac ein. Der Hauptinvestor des Biotech-Unternehmens und SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp wünscht sich solche Beteiligungen auch für andere deutsche Unternehmen. Er bezeichnet diesen Schritt des Bundes als „großartiges Signal“.

Herr Hopp, Sie sind in der Corona-Krise zum Hoffnungsträger geworden. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?

Dietmar Hopp: Nicht ich bin der Hoffnungsträger, die Unternehmen, welche hier ihre Entwicklungen einbringen, sind es. Jede Bemühung von Unternehmen ist hier extrem positiv, sofern sie dazu führt, dass sie den Menschen hilft. Und ich bin glücklich und auch etwas stolz, wenn das Unternehmen Curevac, an das ich seit 2005 glaube und in das ich seither auch finanziere, maßgeblich dazugehört.

Warum, glauben Sie, investiert der Bund in Curevac und nicht in anderes deutsches Unternehmen?

Hopp: Curevac ist ein Unternehmen, das mit der mRNA-Technologie eine Plattform-Technologie entwickelt, die für verschiedenste Impfstoffentwicklungen geeignet ist. Zudem ist Curevac auch international angesehen. Ich hoffe, dass damit auch die Türe für andere Unternehmen geöffnet ist.

Wünschen Sie sich vom Bund eine dauerhafte Beteiligung - und vielleicht sogar eine Intensivierung?

Hopp: Die Beteiligung des Bundes ist ein großartiges Signal - sie stärkt deren wirtschaftliche Basis ohne unternehmerisch Einfluss zu nehmen. Wichtig ist - und das hat der Bund voll verstanden -, dass Curevac mit klarer Verankerung in Deutschland unter allen Aspekten ein internationales Unternehmen sein muss. So wie es die SAP beispielsweise auch ist.

Wie viel Mitsprache billigen Sie dem Bund zu? Wo darf er mitreden und wo nicht?

Hopp: Die Frage hat sich so im gesamten Prozess nicht gestellt. Wir stimmten von Anfang an darin überein, dass Curevac wesentliche Funktionen in Forschung und Entwicklung, in Produktion und in der Unternehmensleitung sowie ihren steuerlichen Sitz in Deutschland behalten soll. Das haben wir auch abgebildet.