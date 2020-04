Dortmund will Naidoo-Konzert absagen

Mannheim/Dortmund..Mannheim/Dortmund. Nach seinen umstrittenen Äußerungen will nun auch die Stadt Dortmund ein Konzert des Mannheimer Sängers Xavier Naidoo absagen. Das teilte die Stadt mit, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichteten. Eigentlich ist am 5. September ein Auftritt Naidoos im Dortmunder Westfalenpark geplant. Nun sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) laut einer Mitteilung: „Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Xavier Naidoo und seine Äußerungen passen nicht hierher.“ Darum prüfe die Stadt nun gemeinsam mit dem Veranstalter, wie sich eine Absage am besten regeln lasse. In den vergangenen Wochen im Internet aufgetauchte Äußerungen des Mannheimer Sängers sind vielfach als rassistisch und anti-demokratisch kritisiert worden.