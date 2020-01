Dr. Andre Baumann möchte für die Grünen in den Landtag

Schwetzingen.Von Katja Bauroth und Jürgen Gruler

„Ich möchte meine Heimat in Stuttgart vertreten und dort meine Erfahrung sowie mein Wissen für die Bürger der hiesigen Region und für alle Baden-Württemberger einbringen.“ Dr. Andre Baumann verkündet am Freitagabend beim Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbandes in Neulußheim seine Ambitionen, bei der Landtagswahl 2021 als Kandidat für die

...