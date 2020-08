Drei Fälle von Trickdiebstählen in Bankfilialen am Wochenende

Ludwigshafen/Frankenthal.Unbekannte Täter habem am Wochenende in Frankenthal und Ludwigshafen drei Menschen per Trickdiebstahl um ihre Bankkarten gebracht und anschließend Geld abgehoben. In zwei Fällen wurde dabei das sogenannte "Shoulder-Surfing" angewendet - eine Methode, bei dene Menschen beim Geldabheben über die Schulter geguckt und dabei die Geheimzahl erspäht wird. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag gegen 14 Uhr ein 85-jähriger Mann in der Ludwigshafener Bismarckstraße unter einem Vorwand dazugebracht, seine Bankkarte erneut in den Geldautomaten zu schieben. Offenbar wurde der Automat zuvor manipuliert, da die Karte nicht mehr ausgegeben wurde.

Mit der gleichen Masche wurde ein 58-jähriger Mann am Samstag gegen 15.30 Uhr in Frankenthal in einer Bank in der Speyerer Straße dazu gebracht, seine Karte erneut in den Geldautomaten einzuführen. Am Sonntag gegen 10 Uhr wurde in einer Bank in der Frankenthaler August-Bebel-Straße eine 82-Jährige angesprochen und abgelenkt, dabei wurde auch ihr die Bankkarte entwendet. In allen drei Fällen wurden nach dem Verlust der Bankkarten mehrere Abbuchungen vorgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.