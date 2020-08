Drei Jahre Haft nach Internetbetrug

Heidelberg.Der 23-Jährige hatte am ersten Prozesstag ein ausführliches Geständnis vor dem Heidelberger Landgericht abgelegt. Er hatte unter anderem SIM-Karten von nichtsahnenden Handynutzern für illegale Geldtransaktionen verwendet. Dabei hat er sich offenbar geschickt in den dunklen Bereichen des Internets bewegt. Auf dem Gesamtschaden von rund 140.000 Euro kann er sitzenbleiben – auch wenn er selbst nur etwa ein Drittel dieser Summe ergaunert haben will. Denn die Geschäftspartner, die mit den von ihm gelieferten Daten unter anderem Geldwäsche betrieben haben sollen, bleiben offenbar hinter Alias-Namen versteckt.

Laut den Vorwürfen des Mannheimer Staatsanwalts Michael Weber wandelte der Angeklagte zudem Erträge aus Betrugsfällen, die unter anderem auf Handel-Plattformen wie Ebay mit teuren Küchenmaschinen erzielt worden waren, schnell in die Krypto-Währung Bitcoin um. „Natürlich wusste ich ungefähr, was mit den Bank Drops (verkauften Bankkonten) geschieht“, erzählt der ehemalige Mitarbeiter eines Handyshops freimütig dem Gericht, wie er sich über einen Zeitraum von gut zwei Jahren zum Experten im Jonglieren mit geknackten Zugangsdaten und dem Geschäftemachen mit Unterhändlern und „Dienstleistern“ machte. Dabei werden Betrüger offenbar nicht selten selbst Opfer von anderen Betrügern – so hat der Angeklagte teuer verkaufte Zugangsdaten zum Programm seines Arbeitgebers, einem Handyshopbesitzer. Nach vier Tagen änderte er aber die Zugangsdaten - den entsprechenden Protest des "Geschäftspartners" saß er offenbar entspannt aus.