Drei neue nachgewiesene Corona-Fälle in Lampertheim

Kreis Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es drei neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle, allesamt in Lampertheim. Dies teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Dienstagabend mit. Insgesamt sind damit 579 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 535 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 41 Fälle bekannt, die momentan mit dem Corona-Virus infiziert sind. Derzeit befinden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit zwei Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.