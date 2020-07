Drittligist SV Waldhof krempelt seinen Kader um

Mannheim."Never change a winning team", heißt es so schön im Fußball. Eine erfolgreiche Mannschaft lässt man am besten zusammen. Doch oft ist das Wunschdenken, da viele Faktoren eine Rolle spielen, die sich nicht immer direkt beeinflussen lassen. Auch Fußball-Drittligist SV Waldhof macht da keine Ausnahme und krempelt seinen Kader in der Sommerpause ordentlich um, obwohl die Mannheimer in der vergangenen Saison als Aufsteiger am Durchmarsch in die 2. Liga geschnuppert hatten. Anbei ein Blick auf die wesentlichen Veränderungen:

Der Trainer: Bernhard Trares, der den SVW nach 16 langen Jahren wieder in den Profi-Fußball führte, galt vielen als Vater des Erfolgs. Ihn zu halten, war nach Meinung der Fans erste Pflicht, doch der Bergsträßer nahm ein Angebot des Clubs nicht an. Es wird weiter munter darüber spekuliert, ob Trares die Laufzeit von einem Jahr zu wenig war oder sich der 54-Jährige nicht mehr mit dem eingeschlagenen Weg der sportlichen Leitung identifizieren konnte. Es kam wohl einiges zusammen, am Ende stand die Trennung und als Nachfolger wurde am 20. Juli Patrick Glöckner präsentiert. Der 43-Jährige kam vom Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC und freut sich auf die neue Aufgabe. "Jeden Trainer reizt der SV Waldhof", stellte Glöckner im großen Antritts-Interview mit dieser Redaktion fest. Die Suche nach neuen Spielern gehört nun zu seinen Hauptaufgaben.

Die Schlussleute: Auf dieser Position ist der SVW schon jetzt glänzend besetzt. Timo Königsmann schwankte zuletzt zwar fußballerisch, bot aber auch überragende Paraden. Routinier Markus Scholz wird ihm die Position zwischen den Pfosten nach überstandener Verletzung allerdings sicher nicht kampflos überlassen. Und dann ist da noch Neuzugang Jan-Christoph Bartels, der beim DFB alle Nationalmannschaften bis zur U 20 durchlaufen hat. Auch deshalb spricht Torwarttrainer Dennis Tiano von "drei tollen Torhütern mit Mega-Qualitäten" . Ein Luxus, um den viele Konkurrenten den SVW beneiden werden.

Die Abwehr: Mit Kapitän Kevin Conrad und Michael Schultz haben den SV Waldhof zwei Stützpfeiler verlassen, doch in der Defensive haben die Mannheimer bislang den größten Coup gelandet und konnten Jesper Verlaat vom benachbarten Zweitligisten SV Sandhausen an den Alsenweg lotsen. Der 24-Jährige spielte zuletzt beim SVS keine Rolle mehr, hat aber schon jede Menge Erfahrung in der 2. und 3. Liga gesammelt. Sportchef Jochen Kientz bezeichnet den Niederländer deshalb auch als "wichtigen Baustein". Nachholbedarf besteht aber noch auf den Außenpositionen. Links fehlt ein ähnlich quirliger Profi wie Jan-Hendrik Marx auf rechts. Zudem steht Marx inzwischen auf dem Zettel einiger Zweitligisten.

Das Mittelfeld: "Herz und Lunge" des SVW-Mittelfelds ist Marco Schuster. Doch trotz laufendem Vertrag ist Schuster ebenso wie Max Christiansen mittelfristig ein Kandidat für die 2. Liga. Hier muss der SVW aufpassen, dass er nicht seine Korsettstangen weggeschnappt bekommt. Maurice Deville hat sich nach Saarbrücken verabschiedet, auch Gianluca Korte ist auf den Sprung, er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Wehen-Wiesbaden. Neu dabei im Mittelfeld ist bislang nur Onur Ünlücifci von Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach, der bei seinen bisherigen Stationen allerdings noch nicht durch besondere Effektivität aufgefallen ist. Hier muss der SVW noch deutlich nachlegen - zumal sich bei Dorian Diring die Genesung offenbar weiter verzögert.

Der Sturm: Hier ist der Handlungsbedarf am größten, wenn der SVW an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen will. Die Verträge von Kevin Koffi und Mounir Bouziane sind ausgelaufen, Jesse Weißenfels war in seiner Zeit beim SVW mehr verletzt, als auf dem Trainingsplatz. Als Joker darf sich allenfalls Bouziane Hoffnungen auf ein neues Arbeitspapier machen. Valmir Sulejmani hat dagegen bereits angekündigt, dass er seine Zukunft nicht mehr in der 3. Liga sieht, sondern auf ein Engagement eine Liga höher hofft. Faktisch steht der SVW momentan also ohne ausgebildeten Angreifer da, für einen ambitionierten Drittligisten eine fatale Ausgangsposition, die sicher aber bald ändern dürfte. "Wir sind mit vielen Spielern schon sehr weit", sagt auch Sportchef Kientz, wieviele Stürmer unter den Auserwählten sind, ließ der Ex-Profi allerdings noch offen.