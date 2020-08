Drogen am Steuer: Fahrer verliert Kontrolle und überfährt Fußgänger

Bensheim.Ein 19-Jähriger hat unter Drogeneinfluss die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Fußgänger überfahren. Das 17-jährige Unfallopfer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer war am späten Samstagabend in Bensheim im Kreis Bergstraße auf einem abschüssigen Feldweg von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergefahren. Auf der Straße direkt darunter überfuhr er dann den Fußgänger. Zunächst flüchtete der 19-Jährige vom Unfallort, stellte sich jedoch kurz darauf der Polizei. Diese stellte fest, dass der junge Mann offensichtlich Drogen genommen hatte und nahm ihm den Führerschein weg, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden.