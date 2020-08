Dustin Dankelmann verlässt Restaurant „959 Heidelberg“

Heidelberg.Er gilt als die größte gastronomische Hoffnung in Heidelberg: Dustin Dankelmann ist jüngst vom „Gault&Millau“ auf Anhieb mit 16 Punkten ausgezeichnet worden und und bundesweit zur „Entdeckung des Jahres“ ernannt worden. Doch nun möchte der gebürtige Neusser, der sich längst in Heidelberg und die Region verliebt hat, verändern: Schon seit 26. Juli bleibt er der Küche des „959“ fern. Schon am kommenden Montag beginne er eine dreimonatige Ausbildung zum Küchenmeister in der Hotelfachschule auf dem Boxberg, erzählt das Kochtalent dieser Redaktion. „Nach kurzer Schaffenspause plane ich in einer neuen Wirkungsstätte meine nachhaltige Produktküche mit Gemüse aus eigenem Anbau weiterzuführen. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach der richtigen Location in der Region Rhein-Neckar. Sie können sich auf ein neues, innovatives Restaurantkonzept freuen“, macht Dankelmann schon Appetit auf seine gastronomische Zukunft.

Nach der Corona-Schließung hatte das Restaurant bekanntgegeben, den zuletzt in Mannheim erfolgreichen Zwei-Sternekoch Tristan Brandt für das „959“ verpflichtet zu haben. Auch Barchef und Sommeliere kamen neu in den Betrieb. „Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen“, betont Dankelmann mit Blick auf den neuen Chefkoch. Die konzeptionelle Ausrichtung sei nun aber nicht mehr ganz sein Geschmack. miro