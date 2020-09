E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Heidelberg.Bei einem Sturz von einem E-Scooter im Heidelberger Stadtteil Bergheim ist ein 37-jähriger Mann am Donnerstag gegen 1.20 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie der Mann in der Bergheimer Straße auf der Fahrbahn fuhr und dabei gegen eine Bordsteinkante des erhöhten Gleisbereichs stieß. Nach dem Sturz blieb der 37-Jährige regungslos liegen. Er erlitt eine Fraktur im Gesicht. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Ihm ist eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei untersucht nun, ob der Mann während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand und ermitteln wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.