Ehefrau erschossen: Neuneinhalb Jahre Haft für 69-Jährigen

Frankenthal/Neuhofen.Wegen Totschlags und Waffenbesitzes hat das Frankenthaler Landgericht am Montag einen 69-jährigen Mann aus Neuhofen zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am Abend des 6. März 2019 seine langjährige Ehefrau mit zwei Kopfschüssen getötet hat, weil diese sich zuvor endgültig von ihm getrennt hatte. Als Mord, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, werteten die Richter die Tat jedoch nicht. Zwar hätten auch Motive in die Tat hereingespielt, die als niedrige Beweggründe zu bewerten seien - etwa ein übersteigertes Besitzdenken und gekränkte Eitelkeit. Gleichzeitig sei die Tat jedoch in hohem Maße von einer inneren Zerrissenheit, emotionalen ERschöpftheit und Auswegslosigkeit des Angeklagten geprägt gewesen, so der Vorsitzende Richter Alexander Schräder. Denn seit 2013 habe seine Ehefrau den 69-Jährigen insgesamt sieben Mal verlassen.

Gleichwohl schließt die Kammer auch eine Affekttat, wie sie die Verteidigung gesehen hat, aus. Allein schon deshalb, weil die Tat als Plan B geplant gewesen sei, falls der Angeklagte seine Frau nicht überzeugen konnte, zu ihm zurückzukehren. „Es war nicht der primäre Wille, die Frau zu erschießen“, so Schräder. Der 69-Jährige habe zunächst seine Frau und dann sich erschießen wollen, jedoch dann den Mut verloren, als er das viele Blut gesehen habe. Heimtücke schließen die Richter ebenfalls aus. Es sei nicht zweifelsfrei auszuschließen, dass die Frau den Mann nicht noch von der Tatausführung hätte abbringen können, so die Argumentation.