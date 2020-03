Ein Formular, das Existenzen retten soll - Soforthilfe startet in Baden-Württemberg

Rhein-Neckar.Um das wirtschaftliche Überleben kleiner Unternehmen und Solo-Selbstständiger während der Corona-Krise zu sichern, haben alle Bundesländer Hilfsprogramme ins Leben gerufen. Profitieren sollen auch Freiberufler und Künstler. Das Programm sieht vor, dass existenzgefährdete Unternehmen bis zu drei Monate Zuschüsse vom jeweiligen Land bekommen. Die Anmeldung startete in Baden-Württemberg am Mittwochabend, Hessen und Rheinland-Pfalz befinden sich noch in Planung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Wie viel Soforthilfe gibt es in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg können Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten und Solo-Selbstständige eine Einmalzahlung von maximal 9000 Euro erhalten. Dazu zählen auch Freiberufler und Künstler. Antragsberechtigte mit bis zu zehn Beschäftigten können maximal 15 000 Euro und jene mit bis zu 50 Vollzeit-Mitarbeitern maximal 30 000 Euro erhalten. Die Höhe der Fördermittel errechnet sich aus den Umsatzeinbrüchen eines Unternehmens, die der Corona-Krise geschuldet sind und können den oben gelisteten maximalen Förderbetrag nicht überschreiten. Ausbildungsbetriebe mit weniger als zehn Vollzeitbeschäftigten dürfen ihre Auszubildenden als Vollzeitkräfte zählen. Mitarbeiter auf 20-Stunden-Basis zählen als halbe Stelle und Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis als 0,3-Stelle.

Wie viel wollen Hessen und Rheinland-Pfalz zahlen?

Hessen zahlt Unternehmen bis fünf Mitarbeitern 10 000 Euro, bis zehn Mitarbeitern 20 000 und von elf bis 50 Mitarbeitern 30 000 Euro. Rheinland-Pfalz bietet neben der Soforthilfe, die so hoch ausfallen wird wie in Baden-Württemberg, auch Sofortdarlehen an. Diese müssen allerdings innerhalb von sechs Jahren vollständig zurückgezahlt werden.

Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen noch erfüllen?

Wie das baden-württembergische Wirtschaftsministerium auf seiner Internetseite schreibt, gilt für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer, dass sie mit ihrer Tätigkeit mindestens ein Drittel des Nettoeinkommens eines Haushalts bestreiten. Von der Soforthilfe ausgeschlossen sind Unternehmen, die bereits vor dem 11. März, also dem Tag an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Korona-Krise als Pandemie bewertet hat, Umsatzeinbrüche hatten.

Wichtig ist vor allem, dass der Antrag an das Bundesland gestellt wird, in dem sich auch der Sitz des Unternehmens befindet. Die Soforthilfe muss in keinem der drei Bundesländer zurückgezahlt werden.

Wie kann die Soforthilfe beantragt werden?

Das Verfahren ist für Baden-Württemberg einheitlich gestaltet: Auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums finden Unternehmen seit Mittwochabend den Antrag im pdf-Format zum Herunterladen. Hochgeladen wird das Formular dann vollständig ausgefüllt im gleichen Format auf der Seite www.bw-soforthilfe.de.

In Hessen rechnet das Regierungspräsidium Kassel damit, dass die Seite mit dem Antragsformular spätestens Montag online ist. Ab wann in Rheinland-Pfalz das Geld beantragt werden kann, steht bisher nicht fest.

Welche Unterlagen brauchen Unternehmen für den Antrag?

Es werden keine Belege gefordert. „Das wäre zu umfangreich und zeitintensiv“, sagt Andreas Kempff, Geschäftsführer Industrie, Innovation und Unternehmensförderung bei der IHK-Rhein-Neckar . „Es geht hier um eine schnelle Beurteilung.“ Was jedoch auf keinen Fall fehlen dürfe, sei eine Unterschrift. „Mit einer Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass seine Angaben korrekt sind“, sagt Kempff. Eine eidesstattliche Erklärung sei der einfachste und schnellste Weg. Die Alternative wären weitere Formulare gewesen, die man einzeln hätte prüfen müssen.

Der Antragsteller muss allerdings einige Nummern bereithalten, etwa die der zuständigen Kammer und eventuell die Kundennummer der L-Bank. Für das Ausfüllen des Antrags wird außerdem eine Bankverbindung benötigt.

Wie läuft das Antragsverfahren ab?

Da die Fördermittel vom Land Baden-Württemberg kommen und letztlich über das baden-württembergische Förderinstitut L-Bank vergeben werden, koordiniert diese auch die Anträge. Ein eingereichtes Formular wird also von der L-Bank an die zuständige Kammer verteilt. Diese bearbeitet dann den Antrag und schickt diesen für eine weitere Prüfung und Einschätzung an die L-Bank zurück. „An dieser Stelle erhält der Antragsteller eine Zwischennachricht von der Kammer“, erklärt ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim. Entscheidet die L-Bank für eine Förderung des Unternehmens, wird dieses erneut informiert. Das Geld soll dann schnellstmöglich auf das Konto des Unternehmen überwiesen werden.