Ein musikalisches Danke an die Helfer

Mannheim/Berlin."Zwölf Stunden Arbeit ohne Pause, Mann und Kinder sind zu Hause. Hat sie seit Tagen nicht gesehen", singt Julia Kröhnert in ihrem Song "Was die Welt zusammenhält". Sie und Sebastian Henzel haben das Lied geschrieben. Weil sie Danke sagen wollen. Und zwar jenen, die in der Corona-Krise alles geben, um die Welt am Laufen zu halten.

Schwarz-weißer Bildschirm. Kröhnert und Henzel sitzen in ihrem Wohnzimmer am Klavier. Die Stimmung: Trist. "Die Stationen überfüllt. Und sie rennt, und sie kämpft. Jede Nacht hat sie Angst, dass es einer nicht schafft". Kröhnert beschreibt den Tag einer Krankenpflegerin. Doch nicht nur sie sind es, die die beiden würdigen wollen. Menschen, die gerade alles geben. Die nicht zu Hause sein können, denn ohne sie würde das System zusammenbrechen. Dazu haben sich Kröhnert und Henzel auch Videomitschnitte zuschicken lassen. Menschen aus ihrem Bekanntenkreis, Freunde, Fans - sie halten Schilder empor mit dem Wort "Danke".

Henzel und Kröhnert sind professionelle Musiker. Sie leben in Berlin, haben aber beide in Mannheim studiert. Henzel ist Absolvent der Popakademie. Nach ihrem Studium haben die beiden gemeinsam die Songmanufaktur "Edda Minor" gegründet. Die beiden haben sich auf maßgeschneiderte Kompositionen und Produktionen für namenhafte deutsche Musiker, Privatpersonen und Organisationen spezialisiert.

Bereits vor der Gründung von "Edda Minor" haben Henzel und Kröhnert viele Jahre in Mannheim zusammengearbeitet. Sowohl als Live-Musiker als auch als Komponisten arbeiteten sie für und mit Maite Kelly, Frida Gold, Xavier Naidoo, Henning Wehland, Laith Al Deen oder Roland Kaiser.

Henzel ist noch immer noch regelmäßig in Mannheim und spielt beispielsweise im Capitol.

Hier gehts zu dem Song