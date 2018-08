Anzeige

Pertisau am Achensee.Entspannung zu zweit kann doppelt erholsam sein: Das Rieser Aktiv & Spa Resort am Tiroler Achensee, einer der schönsten Ecken Österreichs, lüftet für Paare einige seiner besten Wellness-Geheimnisse. Bei Hamam- und Ayurveda-Zeremonien sowie Anwendungen „im Doppelpack“ im Private Spa.

Zu den Spezialitäten des Viersterne-Superior-Haus in Pertisau am Achensee zählt im 4000 Quadratmeter großen Wellness & Spa-Bereich auf drei Ebenen das Hamam, in dem ein erfahrener Hamam-Meister das jahrtausendealte, orientalische Reinigungsritual für Paare zum authentischen Genusserlebnis werden lässt. Außerdem zu empfehlen: die Wellness- und Beautyanwendungen in der Private Spa Suite, darunter Massagen, Bäder, Packungen, Wickel und Peelings für zwei.

Special und Kontakt „Romantische Auszeit für Genießer“: 2 Nächte inklusive Rieser-Genusspension, 4000 m² Spa- und Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 1 x Willkommensdrink, 1 Flasche Begrüßungssekt auf dem Zimmer, 1 x Degustationsmenü, 3 Stunden in der Private Spa Suite – 26. Au-gust bis 18. November ab 416 Euro p. P. Infos: „Das Rieser****s“, Hotel Rieser GmbH & Co KG, Karwendelstraße 40, A-6213 Pertisau am Achensee, Telefon: +43/5243/52 51, E-Mail: info@hotel-rieser.com, www.hotel-rieser.com

Trotz seines umfangreichen Spa-Angebots ist das Rieser Aktiv & Spa Resort mehr als nur ein Wellnesshotel. Romantiker und Verliebte finden sich hier in einer Genusswelt voller Lieblingsplätze. Zu diesen zählt der Jahreszeitenpark mit den Liegebereichen am Ufer des 1000 Quadratmeter großen Biobadeteiches. Die vier neuen Suiten (45 bis 75 m²) steigern den Kuschelfaktor mit sanft-warmen Erdtönen, Altholz-Verkleidungen und einer Terrasse samt Loungemöbeln und prächtiger Aussicht. mk