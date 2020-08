Ein Wald und seine fast vergessenen Geschichten

Exotische Tiere am Rand des Großstadtdschungels

1 waagerecht: Unzählige Affen sitzen aufgereiht auf Ästen in viel zu kleinen Käfigen, nebenan dösen zwei Löwen in der Sonne und ein riesiger Braunbär brüllt seinen Wärter an. Die wilden und vor allem exotischen Tiere haben einst im Tierpark am Rheindamm viele Besucher angelockt. Schnell entwickelt sich damals der kleine Zoo am angrenzenden Restaurant mitten im Wald zur neuen Sensation für die Stadtbewohner, die in heißen Sommern Schutz vor der sich in den Quadraten aufstauenden Hitze suchen. Per Droschke lassen sich die Städter bequem direkt in die Natur fahren und genießen dort ihre Freizeit. Das heutige Landschaftsschutzgebiet war nicht nur in den 1930er Jahren ein äußerst beliebter Erholungsort: Noch heute suchen die Mannheimer hier Zuflucht unter den schattenspendenden Bäumen, machen ausgedehnte Spaziergänge und genießen das Grün, das gleichzeitig am Rand der Stadt und am Fluss liegt. Wie heißt das rund 160 Hektar große Naturschutzgebiet, das an die Reißinsel am Rheinbogen grenzt und am Rheindamm entlang verläuft? lia

Treffpunkt bei der Riesin: 250 Jahre alter Baum gibt Platz seinen Namen

11 senkrecht: Rund 250 Jahre alt soll sie gewesen sein. Kein Wunder, dass sogar ein ganzer Bereich im Wald am Rhein nach ihr benannt ist. Vielleicht würden Spaziergänger das alte, knorrige Gewächs mit dem anmutigen Namen heute noch am Ufer entdecken, hätte es nicht 1936 wegen Altersschwäche gefällt werden müssen. Versuche, die Erinnerung an den jahrhundertealten Baum zu bewahren, gab es schon. Noch heute erklärt einen Schild, direkt an einer Artgenossin angebracht: „Anlässlich der 110 Jahrfeier des Ortes Neckarau im Jahr 1971 wurde eine neue [...] gepflanzt.“ Leider gelang es dem neu gesetzten Sprössling nie, so groß und alt zu werden wie sein Vorbild. Denn schon wenige Jahre später musste die Nachfolgerin ersetzt werden. Sie war einem gewaltigen Hochwasser zum Opfer gefallen. Und trotzdem: Geblieben ist der wundersame Name der besonderen Baumart, die noch immer am Rhein heimisch ist. Welchen Baum suchen wir? lia

Die Löwen sind los! Zirkus Sarrasani stiftet der Stadt zwei Wildtiere

23 senkrecht: Mitten im Wald haben sie gelebt: die Löwendame Sara und ihr Gatte Sami, der Wüstenkönig. Groß war die Neugier, als bekannt wurde, dass nun tatsächlich zwei echte Wildtiere in Mannheim zu bestaunen seien. Die Blicke der Massen waren die beiden Löwen, die wohl in viel zu kleinen Gehegen und so gar nicht artgerecht gehalten wurden, gewöhnt. Denn der Tierpark im Wald war nicht ihr erstes Zuhause: Zirkus Sarrasani hatte die Löwen der Stadt gestiftet. Ob und welche Kunststücke die edlen und wilden Katzen im Zirkus über sich ergehen lassen mussten, ist nicht bekannt. Über ihr Ende dafür umso mehr: Irgendwie gelingt es dem wilden Pärchen eines Tages, die Käfigtüren zu überwinden – und endlich in die langersehnte Freiheit zu fliehen. Die freilaufenden Jäger sind allerdings eine große Gefahr für alle Bürger, weshalb die Mannheimer Polizei ausrückt, um die beiden zu erschießen. Und so endet das Leben der ersten Mannheimer Löwen. Wie nennt man diese Tiere auch (Einzahl)? lia

Wärter zerfleischt: Angriff nach acht Jahren Gefangenschaft

25 senkrecht: Nicht nur Rehe, Vögel, Affen oder Löwen hausen zur Hochzeit im einstigen Mannheimer Tierpark mitten im Wald. Auch ein großes Wildtier, das sogar bei uns in Deutschland heimisch ist, lebt in einem der Käfige. Wie einst die Löwen vor ihm befreit sich das zottelige und pelzige Raubtier acht Jahre nach der Eröffnung des Zoos, fällt seinen Wärter an – und wird dabei erschossen. Trotzdem kommt für den Mann jede Hilfe zu spät, denn auch die herbeigeeilte Polizei kann den Wärter nicht mehr retten. Er wird von dem rasenden Tier zerfleischt, das nach seinem Ausbruch seltsamerweise alle anderen Beteiligten, wie etwa die Polizisten oder den Eigentümer, links liegen lässt. Das fällt auch der lokalen Presse im Nachgang auf. In einem Artikel aus dem Archiv finden sich diese Zeilen über den Vorfall: „Eigentümlich war nur, dass das Tier sich weder um den Sohn des Hauses, noch um die Polizei kümmerte (...) und seine Wildheit ganz an seinem Wärter ausließ. Vielleicht hat dieser ihn einmal geschlagen oder gequält.“ Welches Tier hat damals den Wärter angefallen? Gesucht ist die Bezeichnung in der Mehrzahl. lia

Tango tanzen im Wald: Restaurant mit Musikpavillon und Bühne

51 waagrecht: 1920 verwandelt Jakob Kohl das Restaurant am Waldrand in eine Unterhaltungsstätte. Hier wird getanzt, gefeiert und gesungen. Als neuer Besitzer baut Kohl den Garten aus, dort gibt es eine Tanzfläche mit Musikpavillon und über 2000 Sitzplätzen im Freien. Tanzturniere und Konzerte locken die Mannheimer raus aus der Stadt und rein in den immergrünen Wald. Zunächst ein Geheimtipp, mausert sich das Restaurant schnell zur Attraktion. Vor allem, als ein kleiner Zoo mit exotischen und heimischen Tieren daneben eröffnet. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg dient das verlassene Restaurant als Bühne für Tanzschüler. Die Mannheimerinnen üben hier mit übrig geblieben Jünglingen ihre Schritte – und tanzen Tango. Bis in die 50er Jahre verfällt das Gebäude aber und wird wegen Hochwasser abgerissen. Wie heißt das Restaurant „zum ....“, das am geografischen Mittelpunkt des Waldparks liegt? lia

