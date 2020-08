Ludwigshafen.Unbekannte sind am Wochenende in Ludwigshafen in die Büroräume eines Lebensmittelgroßhandels eingedrungen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Ob es den Unbekannten gelang etwas zu erbeuten, wird derzeit ermittelt.