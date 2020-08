Ludwigshafen.Unbekannte sind am Sonntag oder Montag in eine Gartenparzelle in Ludwigshafen eingebrochen und haben Werkzeug entwendet. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen 12.30 Uhr am Sonntag und 10.45 Uhr am Montag in ein Gartenhaus in der Riedstraße ein. Den Gesamtschaden sieht die Polizei im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.