Einbruch in Getränkemarkt – Polizei nimmt 18-jährigen Täter fest

Viernheim.Ein 18-Jähriger ist in einen Getränkemarkt in Viernheim eingebrochen und schließlich in der Wallstadter Straße festgenommen worden. Laut Polizeiangaben meldete der Filialleiter des Marktes am frühen Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr den Einbruch. Als dieser selbst am Getränkemarkt eintraf, versuchte der Täter zu flüchten. Dem Filialleiter gelang es, den 18-Jährigen zu stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des Täters stellten die Beamten mehrere Packungen Zigaretten sicher. Er steht im Verdacht, die Scheiben des Marktes eingeschlagen und hieraus unter anderem die Zigaretten und Getränke entwendet zu haben.