Mannheim.In den Verkaufsraum eines Pizza-Lieferdienstes in der Mannheimer Waldstraße sind in der späten Montagnacht ein oder mehrere unbekannte Tätereingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwedeten sie eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe aus dem Tresen. Mit einem unbekannten Gegenstand hatten sie zuvor die Eingangstüre aufgehebelt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1744444 in Verbindung zu sezten.