Altlußheim.Kisten mit Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher aus einem Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Altlußheim gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass sie in der Nacht auf Sonntag zudem einen Tresor entwendeten. Noch in der Nacht fanden die Beamten einen Teil der Beute im angrenzenden Feld. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 zu melden.