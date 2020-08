Einbruch in Schule - Täter erbeuten mehrere Hundert Euro

Viernheim.In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in eine Grundschule in Viernheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Birkenstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie das Sekretariat sowie das Büro des Schulleiters und entdeckten dabei eine gefüllte Kasse. Mit einer Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro flüchteten die Unbekannten anschließend. Der Einbruch wurde gegen 6.30 Uhr entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu melden.