Einbruch in Tankstelle – bei Fahndung vier mutmaßliche Täter festgestellt

Sinsheim.Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Neulandstraße in Sinsheim haben die Beamten vier Personen am Hauptbahnhof festgestellt, auf die die Täterbeschreibungen zutreffen. Laut Polizeiangaben bemerkte ein Zeuge am frühen Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr Schlaggeräusche an der Tankstelle und sah vier Personen davonlaufen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten am Hauptbahnhof vier Personen im jugendlichen und heranwachsenden Alter fest. Ob diese Personengruppe für den Einbruch verantwortlich ist, ist jedoch noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Zigaretten aus der Tankstelle. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/69-00 zu melden.