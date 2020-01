Einsätze in der Silvesternacht - erste Bilanz

Die Einsatzkräfte in der Region hatten in der Silvesternacht viel zu tun, vor allem zu Bränden rückten Feuerwehr und Polizei aus. In vielen Fällen stand die Ursache an Neujahr noch nicht fest - aber der Brandzeitpunkt kurz nach Mitternacht war doch auffällig häufig. Eine Übersicht.

Heidelberg: Hochhaus wegen Tiefgaragenbrands evakuiert

In der Nacht ist es in Heidelberg zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei gekommen, nachdem mehrere Autos in einer Tiefgarage in Brand geraten waren. Wie die Polizei mitteilte, löste um 1.55 Uhr ein Brandmelder der Tiefgarage in der Emmertsgrundpassage Alarm aus. Mehrere geparkte Autos gerieten im Untergeschoss in Brand und wurden dabei völlig zerstört. Die Brandursache sei noch unklar, sagte eine Sprecherin, Silvesterfeuerwerk sei eine mögliche Ursache. Während der Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Heidelberg wurden die Anwohner der unmittelbar angrenzenden Anwesen evakuiert und von den Einsatzkräften in Bussen der Stadt Heidelberg versorgt. Durch das Feuer entstand ein so großer Schaden an der Bausubstanz, dass die Tiefgarage bis auf weiteres nicht genutzt werden kann und nach einer ersten Prüfung einsturzgefährdet ist, so die Polizei. Für die angrenzenden Gebäude der Tiefgarage bestand allerdings keine Gefahr, sodass die Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten und der einhergehenden Überprüfung durch einen Statiker wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Heidelberg: Böller fliegen in Garage und Lokal

In Heidelberg-Kirchheim mussten Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr zwei verschlossene Garagen öffnen, weil dort Feuer ausgebrochen war. Nach ersten Ermittlungen gerieten darin Gegenstände durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Die Polizei geht davon aus, dass er mutwillig hineingeworfen wurde. An zwei Fahrzeugen entstand durch die Hitze Sachschaden.

Ebenfalls in Kirchheim hatte ein Anwohner abgebrannte Feuerwerkskörper aufgesammelt, sie in einer Mülltüte verstaut und im Keller abgestellt. Die noch glimmenden Reste entzündeten den Müll. Ein Brandmelder löste aus, der Sachschaden blieb gering. Einen ähnlichen Fall meldet die Polizei aus Sandhausen: Dort hatte ein Anwohner Reste des abgebrannten Feuerwerks in der Mülltonne in einer Tiefgarage entsorgt. Der Müll entfachte Feuer in der Tolle, die Hitze beschädigte ein Auto. Sachschaden: 1000 Euro.

4.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der kurz nach Mitternacht eine Rakete in der Karlsruher Straße in Heidelberg-Rohrbach zündete. Der Feuerwerkskörper durchschlug nach Angaben der Polizei die Fensterscheibe eines Restaurants und landete im Lokal. Die brennenden Reste wurden schnell gelöscht, verletzt wurde niemand.

In Boxberg brannte nach 1 Uhr ein Gartenhaus vollständig aus. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von 5000 Euro. Hier war noch unklar, ob ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat oder ob er vorsätzlich gelegt wurde.

Rauenberg: Scheune geht in Flammen auf

Womöglich wegen Pyrotechnik ist in der Neujahrsnacht eine Scheune in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 2 Uhr ein Scheunenanbau und ein hölzerner Geräteschuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Trotz sofortiger Alarmierung von Polizei und Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus, sodass beide Anbauten schnell in Vollbrand standen. Die mehr als 50 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Wohnhäuser übergriff. Weil Einsturzgefahr bestand, rückte ein Statikexperte an, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Während der Löscharbeiten mussten neben den betroffenen Bewohnern auch Anwohner ihre Wohnungen verlassen, konnten teilweise aber nach der Löschung des Feuers um 03:10 Uhr wieder in diese zurückkehren. Die Bewohner des angrenzenden Hauses, an dem sich der mittlerweile völlig ausgebrannte Anbau befand, können vorerst nicht in das durch den Brand beschädigte Haus zurückkehren. Menschen wurden keine verletzt. Mehrere Fahrzeuge seien aber wohl in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro. Was den Brand auslöste, ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Ludwigshafen: Polizei zieht positive Silvesterbilanz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Bilanz der Silvesternacht. Insgesamt sei es zu 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im gesamten Zuständigkeitsbereich gekommen, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen, teilte die Behörde mit. Sechs Strafanzeigen wurden wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen, sieben Mal kam es zu Sachbeschädigungen, einmal musste die Polizei wegen Beleidigungen einschreiten. In einem Fall kam es zu einer Strafanzeige unter anderem wegen Eigentumsdelikten. In zwei Fällen ermitteln die Beamten gegen jugendliche Tatverdächtige. Weiterhin kam es zu zwei Platzverweisen und vier Durchsuchungen sowie zehn Identitätsüberprüfungen. Vermutlich durch umherfliegende Feuerwerkskörper wurden einige Balkon-, Mülleimer- und sonstige Kleinbrände verursacht, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. „Die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verhielten sich überwiegend vernünftig und umsichtig“, lautet das abschließende Fazit der Polizei.

Frankenthal: Böller sorgen für Streit

Noch vor dem Jahreswechsel ist es zwischen feiernden Nachbarn im Frankenthaler Stadtteil Eppstein zu einem handfesten Streit gekommen, der für einen 59-Jährigen im Krankenhaus endete. Wie die Polizei mitteilte, gerieten gegen 23 Uhr ein 35-jähriger und ein 21-jähriger Mannheimer mit einem 59-jährigen Mann aus Frankenthal aufgrund des Umgangs mit Feuerwerkskörpern in Streit. Als sie ihn zur Rede stellten, eskalierte die Situation. Anwesende Unbeteiligte konnten die Kontrahenten trennen und die Situation schlichten. Der 59-Jährige wurde mit einer Platzwunde in die Stadtklinik Frankenthal gebracht. Gegen die Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Brennende Mülltonnen

Häufig brannten Mülltonnen, zum Beispiel in Landau oder Asbach. "Das Feuer dürfte durch einen hineingeworfenen Silvesterknaller entstanden sein", berichtete die Polizei in Landau. In Pirmasens war die Tonne bereits vollkommen geschmolzen. "Es stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger und 15-jähriger Jugendlicher nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern diese in der Mülltonne entsorgten", berichtete die Polizei. Bereits um kurz vor 21 Uhr geriet in Oftersheim ein Fahrradunterstand in Brand. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei dort Feuerwerkskörper gezündet. Eine Tonne mit Wertstoffmüll fing Feuer. Neben dem Unterstand beschädigten Flammen und Hitze auch sieben Räder sowie zwei Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. In Dossenheim fingen zwei Tannen in einem Garten Feuer - durch das Brandgeschoss einer Feuerwerksbatterie.

In Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) nahm die Polizei in der Silvesternacht einem 51-jährigen aus dem Raum Blieskastel eine Schreckschusswaffe ab. Die Waffe hatte kein amtliches Prüfzeichen und der Besitzer keine Genehmigung. In Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim), wo ein Müllcontainer im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses brannte. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten insgesamt 44 Bewohner das Haus verlassen. (kako/akj/dpa)