Eintracht nimmt Saisonvorbereitung auf

Frankfurt.Eintracht Frankfurt nimmt nach einer einwöchigen Auszeit endgültig die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison auf. Trainer Adi Hütter versammelt die Mannschaft am Montag zu zwei Trainingseinheiten, dazwischen stehen Aufnahmen beim Media Day für die Deutsche Fußball Liga an. Als Testspielgegner steht derweil Ajax Amsterdam fest: Die Eintracht spielt am 29. August (19.00 Uhr) beim niederländischen Traditionsclub. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit.