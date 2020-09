Eisenbahnexperte stellt Buch "Knotenpunkt Mannheim" im Marchivum vor

Mannheim.Der Eisenbahnexperte und Autor Wolfgang Löckel stellt am Dienstag, 15. September, sein aktuelles Buch „Knotenpunkt Mannheim“ im Marchivum vor. Wie es aus dem Archiv in der Neckarstadt-West heißt, stehen dabei vor allem historische Aspekte bei der Entwicklung des Schienenverkehrs im Zentrum. Löckel will in seinem Vortrag bisher weitgehend unbekannte Hintergründe beleuchtet. Dazu werden ausgewähltes Bild- und Archivmaterial aus der Entstehungszeit des Schienen- und Straßenverkehrs in Mannheim präsentiert. Die Buchvorstellung beginnt um 18 Uhr im Friedrich-Walter-Saal, Archivplatz 1. Voranmeldung per Mail an: marchivum@mannheim.de.