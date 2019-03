Eiskalter Eisenschmid

Zwei Spiele, zwei Siege. Die Adler sind in der Deutschen Eishockey Liga ganz klar auf Halbfinal-Kurs. Zu verdanken haben die Mannheimer das auch Markus Eisenschmid. Dass der 24-Jährige seine ersten Play-offs als Profi absolviert, ist ihm überhaupt nicht anzumerken. Einem Doppelpack beim 7:2-Erfolg zum Auftakt gegen die Ice Tigers ließ er beim 4:2 am Freitag in Nürnberg ebenfalls zwei Treffer

...