EKD und Zentralrat der Sinti und Roma wollen Rassismus entgegentreten

Heidelberg.Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma wollen gemeinsam gegen alle Formen von Rassismus eintreten. EKD und Zentralrat vereinbarten eine bessere Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Erinnerungsarbeit, um über die Geschichte von Sinti und Roma und ihre Anerkennung als nationale Minderheit sowie über die Ursachen und Auswirkungen von Antiziganismus aufzuklären, teilten EKD und Zentralrat nach einem gemeinsamen Treffen am Mittwoch mit. Vertreter beider Seiten hatten sich zum ersten Mal zu offiziellen Gesprächen im Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma getroffen.