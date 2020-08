Frankenthal.Eine Elfjährige ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Frankenthal leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei über sah ein Autofahrer beim Verlassen einer Tiefgarage die junge Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen stürzte über die Motorhaube zu Boden und verletzte sich leicht an den Beinen.