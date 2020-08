Eltern wollen G9 zurück - 60 000 unterzeichnen Petition

Südwest.Die baden-württembergische Eltern-Initiative „G9 – jetzt“ fordert eine Umstellung auf die längere Gymnasialzeit schon nach dem Ende der Sommerferien im September. Anders als in vielen anderen Bundesländern ist in Baden-Württemberg das kürzere G8 die Regel. Hessen hat Wahlfreiheit, in Rheinland-Pfalz ist G9 die Regel.

Die Initiative, mitbegründet von der Heidelbergerin Anja Plesch-Krubner, fordert seit längerem, die Gymnasien wieder auf G9 umzustellen. Inzwischen wurde die Online-Petition von fast 60 000 Unterstützern unterzeichnet. Während der Philologenverband Baden-Württemberg aufgrund der Corona-Krise vor einer Stoffverdichtung im kommenden Schuljahr warnt und mehr Zeit für Gymnasiasten für sinnvoll hält, erteilt das Kultusministerium in Stuttgart der Initiative eine Absage: Eine Rückkehr zu G9 stünde derzeit nicht zur Debatte.