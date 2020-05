Energieversorger TWL Opfer eines Hackerangriffs

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sind Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das teilte der Energieversorger am Montag mit. Die Versorgungssicherheit der Bürger der Stadt Ludwigshafen und der Kunden des Unternehmens sei nicht gefährdet.

Jedoch sei es den Tätern gelungen, Kundendaten wie Namen, Adressen und Kontodaten abzuziehen. Betroffene werden persönlich informiert. Die TWL raten dazu, bei ungewöhnlichen Kontobewegungen Kontakt zur Bank aufzunehmen. Passwörter - etwa für den Zugang zum Kundenportal - sollten geändert werden.

Nach Angaben der TWL geraten Energieversorger in den vergangenen Jahren zunehmend in das Visier professioneller Hackergruppen. Das Unternehmen sei sich der Gefahr bewusst und habe in der Vergangenheit massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. "Trotzdem ist es einer noch unbekannten Hackergruppe gelungen, in das Netz von TWL einzudringen", heißt es in einer Mitteilung. Die TWL hätten sofort die zuständigen Ermittlungsbehörden eingeschaltet.

Unmittelbar nach dem Bemerken des Angriffs habe das Unternehmen Gegenmaßnahmen eingeleitet. "Unter anderem wurden Server, auf denen verdächtige Aktivitäten verzeichnet wurden, umgehend abgeschaltet", schreibt eine Sprecherin. So habe der Diebstahl von Daten unterbrochen, jedoch nicht vollständig verhindert werden können.

"Insbesondere der Schutz unserer Kundendaten war und ist uns sehr wichtig. Wir bedauern ausdrücklich, dass wir diesen Diebstahl trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen und sofortiger Gegenmaßnahmen nicht vollständig verhindern konnten", so die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl.

Wann genau der Angriff erfolgt ist und welche Gegenmaßnahmen eingeleitet worden sind, wollte TWL-Sprecherin Iris von Kirschbaum auf Anfrage dieser Redaktion nicht beantworten und verwies auf die "laufenden Ermittlungen".