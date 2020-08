Nußloch.Eine aus einem Seniorenzentrum in Nußloch vermisste 74-Jährige ist am Freitagmorgen von der Polizei gefunden worden. Nach Angaben der Beamten wurde bei der Suche nach der dementen Frau aus einem Seniorenzentrum in Nußloch in der Nacht auch ein Hubschrauber im Bereich Nußloch, Wiesloch und Walldorf eingesetzt. Die Frau wurde gegen 8 Uhr mit leicht verletzt durch eine Streifenwagenbesatzung in Heidelberg-Kirchheim angetroffen.