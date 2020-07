Erinnern und Gedenken

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

in Herzen von Sarajevo, inmitten der Hauptstraße, vor der zentralen Kathedrale der Stadt, weist ein Plakatständer auf eine Gedenkkunstgalerie hin: Gallery 11/07/95. In einem Wohnhaus, das noch aus Zeiten der österreich-ungarischen Herrschaft stammt, im 2. Stockwerk, findet man die Ausstellung, die der Fotograf Tarik Samarah gemeinsam mit dem Kanton Sarajevo und der türkischen Republik aufgebaut hat. Die Galerie hat international Beachtung erfahren: Renommierte Gäste aus Kultur und Politik waren dort, Orhan Pamuk etwa hat sie besucht, aber auch Angela Merkel. 2016 und 2017 war die Galerie im Finale für den Preis des Europäischen Museums des Jahres (European Museum of the Year Award).

Man geht in das Haus wie in ein Wohnhaus, als würde man gleich Freunde besuchen. Doch sobald man in den dunklen Räumen der Galerie steht, weiß man, worauf man sich eingelassen hat: Es wird kein distanziertes Erinnern, keine Symbole geben. Ein Besuch dieser Galerie, das ist die Konfrontation mit den Gesichtern der Opfer, ihren Körpern, ihren Leben. Schon im Eingangsbereich sind die Namen aller Opfer auf einer schwarzen Tafel zu lesen. Jeder Name ist ein Mensch mit seinen Hoffnungen, seinen Träumen. Tarik Samarah und seine Unterstützer zeigen in der Galerie jedoch nicht nur das Erinnern. Sie wollen mahnen, sie wollen Licht werden auf „das Leiden unschuldiger Menschen und die Gleichgültigkeit der anderen.“ So steht es auf der Homepage.

Kaum betritt man den ersten Ausstellungsraum, sieht man in die Gesichter der muslimischen Männer und Jungen, die ermordet wurden. Zahlen sind schockierend, doch wie viel leichter verdaulich in ihrer Abstraktion. Hier, in diesen Räumen, sind die Augen der Menschen zu sehen, die ermordet wurden, während die Weltgemeinschaft zusah.

Im zweiten Saal sieht man Szenen aus der Zeit der Belagerung und des Genozids. Intime Momentaufnahmen der Normalität und des Grauens des Krieges. Die Puppe eines Kindes, die auf dem Boden liegt, das Puppengesicht durchgeschnitten. Eine abgemagerte Hand, die mit letzter Kraft nach einer Hand im weißen Handschuh greift, vielleicht während der Suche nach Überlebenden in den Massengräbern. Eine grobe Hand mit dunkler Erde unter den Fingernägeln und einer hellen Zigarette zwischen den Fingern. Selten wird das Grauen so alltäglich wie in den Bildern dieser Ausstellung. Weil man als Zuschauer, der das nicht erlebt hat, Krieg und Vernichtung nicht mit Normalität assoziieren möchte. Sollten Sie je Bosnien Herzegowina bereisen, was ich nur empfehlen kann, wenn Corona endlich vorbei ist, dann besuchen Sie diese Galerie.

Tarik Samarah, der Gründer der Galerie, hat dieses Jahr mit uns im Interkulturellen Zentrum kooperiert. Er hat uns gestattet, einen Kurzfilm zu zeigen, den er bereits vor den Vereinten Nationen gezeigt hat. Er wird ein Grußwort sprechen: Wo sieht er die Welt 25 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica. Er bezieht sich auf Primo Levi. Das Video wird am Sonntag um 19 Uhr auf den Kanälen des Interkulturellen Zentrums ausgestrahlt. Sie können es sich jedoch auch ein anderes Mal ansehen.

Nehmen Sie sich die Zeit, es sind wenige Minuten, in denen man viel lernt. Empathie ist immer der Anfang von etwas Besserem. Das Bessere wäre auch, wenn sich auch die Europäische Union für diese kreativen Arten des Erinnerns einsetzt und die Hinterbliebenen in der Region nicht allein gelassen werden. Kollektives Erinnern stünde so für das Gemeinsame in Europa, nach einer Schreckenszeit, die so in Europa nicht hätte geschehen dürfen. Bleiben Sie gesund.

Jagoda Marinic

