Erneut Katalysatoren abgesägt - Opel Astras im Visier der Täter

Heidelberg.In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Heidelberg die Katalysatoren von zwei geparkten Fahrzeugen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Ringstraße im Stadtteil Weststadt der Katalysator eines grauen Opel Astra abgesägt. In der Wilckenstraße im Stadtteil Neuenheim war ebenfalls ein grauer Opel Astra das Ziel der Täter. Bereits in der Nacht auf Montag sägten unbekannte Täter die Katalysatoren von rund 20 Fahrzeugen ab, die auf dem Gelände eines Autohändlers in Mannheim-Käfertal abgestellt waren. Ob es einen Zusammenhang mit den Fällen in Heidelberg gibt, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-1700 oder unter 06221/4569-0 zu melden.