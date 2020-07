Erneute Finanzspritze für Hopp-Unternehmen Curevac

Tübingen.Erneut bekommt das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac eine Finanzspritze. Einer Mitteilung des Impfstoff-Herstellers zufolge haben die Europäische Investitionsbank (EIB, die Bank der Europäischen Kommission) und Curevac eine Vereinbarung über ein Darlehen in Höhe von 75 Millionen Euro geschlossen. Zweck dieses Darlehens ist der Mitteilung zufolge die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, die auch den von Curevac gegen SARS-CoV-2 entwickelten Impfstoffkandidaten einschließt. Im Juni wurden die klinischen Studien für diesen Stoff vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut zugelassen. Seither bekommen freiwillige Probanden an an der Uniklinik Tübingen den Impfstoff injiziert.

Zusätzlich unterstütze das EIB-Darlehen Curevac bei der Fertigstellung seiner vierten Produktionsstätte für Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) in Tübingen. mRNA ist die biochemische Methode, mit der das Unternehmen arbeitet. Das Geld wird in drei Tranchen von je 25 Millionen Euro jeweils nach Erreichen vorab festgelegter Etappenziele bereitgestellt. Bereits im März hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die finanzielle Unterstützung für das Unternehmen versprochen, damals aber noch eine Fördersumme von 80 Millionen Euro angekündigt.

Auch der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla will bei der Impfstoff-Herstellung mitwirken. Laut Konzernchef Elon Musk arbeiten die beiden Unternehmen beim Bau von „RNA-Minifabriken“ zusammen. „Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Minifabriken für Curevac und möglicherweise andere“, erklärte Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dies geschehe bei der deutschen Maschinenbau-Tochter Tesla Grohmann. Curevac bestätigte die Zusammenarbeit auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Nachricht sorgte zunächst für Erstaunen, allerdings stellte sich heraus, dass die beiden Unternehmen sogar schon vor einem Jahr zusammen ein Patent für die sogenannten „RNA-Mikrofabriken“ angemeldet haben. In diesen Anlagen sollen unter anderem Impfungen gegen das neuartige Coronavirus produziert werden.

Curevac gehört mehrheitlich der Heidelberger Dievini Beteiligungsgesellschaft und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp.