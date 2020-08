St. Leon-Rot.Nachdem bereits am Samstag ein 52-Jähriger im Badesee in St. Leon-Rot ums Leben gekommen ist (wir berichteten), hat es dort am Sonntag einen weiteren Badeunfall gegeben. Rettungskräfte haben die Person nach Angaben der Polizei lebend retten können. Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte der Beamte am Abend noch nicht machen.