Erneuter Diebstahl durch Täter auf einem Fahrrad

Worms.Ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad hat eine weitere Radfahrerin in Worms bestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Montag radelte die 76-Jährige am Samstag in der kleinen Nebenstraße vom WEP-Parkplatz Höhe Mediamarkt in Richtung Schönauer Straße. Im hinteren Gepäckträger hatte sie ihre Einkaufstasche deponiert. Im Vorbeifahren griff der Täter die Einkäufe sowie den Geldbeutel der Geschädigten und flüchtete über die Schönauer Straße in Richtung Wollstraße.

Bereits am Freitag hatte ein Dieb auf einem Fahrrad einen 67-jährigen Passanten und nur kurze Zeit später eine 49-jährige Radfahrerin in Worms bestohlen. Die 76-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung. Ob es sich bei den drei Fällen um denselben Täter handelt, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241/85-20 entgegen.