Rhein-Neckar.Rolf Meinhardt ist völlig von der Rolle: „Ein Teil meiner Erntehelfer-Mannschaft sitzt in Kleinbussen und ist irgendwo zwischen Rumänien und Ungarn gestrandet. Ich bekomme gerade keinen Kontakt zu ihnen. Die Helfer aus Kroatien sind gar nicht erst losgefahren und der Spargel sprießt schon“, berichtet der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, dieser Redaktion. „Wir waren noch nie so früh mit dem Spargel, am Mittwoch sollte es losgehen.“ Mehr als 300 Helfer braucht der Landwirt, um seine Felder auf dem Tannenhof in Weiterstadt abzuernten. Genau 30 sind seit Februar da, um kleinere Arbeiten auszuführen. „Die bleiben natürlich auch noch länger, aber alleine können sie die Ernte nicht stemmen.“ Seine rumänischen Helfer hat Meinhardt mit Schreiben ausgerüstet, die ihnen bescheinigen, dass sie direkt auf seinen Hof reisen, dort wohnen und unterwegs keine Stopps einlegen. „Damit sie an der Grenze etwas vorzeigen können. Ob das etwas nützt steht in den Sternen.“

„Das wird auch für die Verbraucher schnell eng“, betont der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes in Mannheim Wolfgang Guckert. „Wenn wir keine Erntehelfer bekommen, dann sieht das in Holland, Spanien und anderen Ländern, die normalerweise Gemüse nach Deutschland liefern auch nicht anders aus. Und die kleine Ernte werden alle im eigenen Land behalten“, sieht der die Versorgung mit frischem Gemüse in Gefahr. Für viele Landwirte werde die Corona-Krise ohnehin bittere Folgen haben: „Betriebe, die sich auf Sonderkulturen wie Spargel oder Erdbeeren spezialisiert haben, stehen ganz schnell vor der Pleite. Denn alle Vorleistungen sind bereits erbracht, wenn jetzt die Ernte, die sowieso nur bis Ende Juni dauert, komplett ausfällt, hat kein Betrieb so viele Rücklagen, um das aufzufangen“, sagt Guckert.

Nun hoffen die Landwirte auf ein Transitabkommen, um das sich der Bauernverband und Abgeordnete aus der Region derzeit bemühen. „Damit die Erntehelfer wenigstens durchfahren können“, sagt Guckert.

Vom Vorschlag der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Kellner und Gastronomen auf die Felder zu schicken, halten Guckert und Meinhardt wenig: „Das ist so weit von der Realität entfernt wie die Erde vom Mond“, sagt Meinhardt.