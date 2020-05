Erste Corona-Tests beim SV Waldhof

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof hat am Freitagvormittag die ersten Corona-Tests bei seiner Mannschaft und dem näheren Umfeld wie etwa dem Trainer- und Betreuerteam durchgeführt. Das bestätigte Geschäftsführer Markus Kompp auf Anfrage dieser Redaktion. Damit hat der SVW die erste Voraussetzung erfüllt, um wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren zu können. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schreibt bei den Drittligisten zwei Testreihen ohne Befund vor, um ein Training ohne Einschränkungen absolvieren zu können. Die zweite Testreihe ist für Anfang der nächsten Woche vorgesehen.

Auch auf der Suche nach einem Quarantäne-Hotel ist der Tabellenzweite vorangekommen. Der Badische Fußball-Verband (bfv) hat dem SVW die verbandseigene Sportschule Schöneck in Karlsruhe vorgeschlagen, zudem stehen drei Hotels in Mannheim zur Auswahl. Der Bezug eines solchen Hotels ist ebenfalls Voraussetzung, um am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Dieser wird in der 3. Liga allerdings nicht wie vorgesehen am 26. Mai beginnen können, da laut DFB weiter "keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für den Spielbetrieb vorliege" und den Mannschaften damit eine entsprechende Vorbereitungszeit fehlen würde.

Auf ein neues Datum für den Neustart legte sich der DFB nicht fest, will die Saison aber grundsätzlich zu Ende spielen - eventuell auch bis in den Juli hinein.