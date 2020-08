Erster Landesbeamter Schauder begrüßt höhere Bußgelder für „Maskenverweigerer“

Main-Tauber-Kreis.Wer ohne Mund-Nasen-Schutz in Bus oder Bahn sowie in Bahnhöfen, an Haltestellen und auf Bahnsteigen erwischt wird, muss im Main-Tauber-Kreis ab sofort mit einem Bußgeld von mindestens 100 statt bisher 25 Euro rechnen. Wie das Landratsamt Main-Tauber-Kreis am Montag bekannt gab, gilt die Obergrenze von 250 Euro weiterhin. Erster Landesbeamter Christoph Schauder, Leiter des Arbeitsstabes Corona im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, begrüße die Entscheidung der Landesregierung, die Untergrenze der Bußgelder anzuheben, heißt es weiter in der Mitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis. „Leider erleben wir gerade wieder steigende Infektionszahlen, während sich ein wachsender Teil von Fahrgästen nicht oder nicht mehr konsequent an die Maskenpflicht hält. Deshalb ist es richtig, dass Maskenverweigerern nun höhere Strafen drohen“, sagte Schauder laut Mitteilung.