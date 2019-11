Erzieher soll Kinder im Kreis Germersheim unsittlich berührt haben - Haftbefehl

Germersheim.Gegen einen Erzieher einer Kindertagesstätte im Kreis Germersheim ist am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. Gegen den Mann besteht der dringende Verdacht, Kinder in mehreren Fällen unsittlich berührt zu haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit.

Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige, die am 27.November 2019 bei der Kriminalinspektion Landau eingegangen war, aufgenommen und dauern weiterhin an. Im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz der betroffenen Kinder können nach Angaben der Behörden weitere Auskünfte auch auf Nachfrage derzeit nicht erteilt werden.