Etliche Einsätze wegen Unwetter - 27-Jähriger in Mannheim lebensgefährlich verletzt

Rhein-Neckar.Wegen des Unwetters in der Region sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend im Rhein-Neckar-Kreis mehrfach ausgerückt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren die Beamten bei etlichen Einsätzen - besonders zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr - gefragt. Insgesamt waren es 33 an der Zahl (Stand: 20.15 Uhr). Diese konzentrierten sich laut des Polizeisprechers hauptsächlich auf den Raum Schwetzingen, Brühl und den Mannheimer Stadtteil Rheinau.

Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben mehreren umgestürzten Bäumen und Verkehrsschildern, die auf die Straße oder auf Fahrzeuge

fielen, wurde bei einem Seniorenheim in Brühl das Dach abgedeckt und das Gebäude hierbei so schwer beschädigt, dass für einen Teil Einsturzgefahr besteht. Das Gebäude aufgrund dessen evakuiert. Die Straße wurde für den Einsatz gesperrt.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.