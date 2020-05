Etwas Entspannung auf Mannheimer Recyclinghöfen

Mannheim.Am Vormittag herrscht noch reger Betrieb auf den beiden städtischen Recyclinghöfen. Knapp 40 Fahrzeuge stauen sich vor dem Recyclinghof auf der Friesenheimer Insel, die Wartezeit gegen 11 Uhr beträgt gute zwei Stunden, wie die vordersten Fahrzeugführer kurz vor der Zufahrt zum Wertstoffhof berichten. Wie schon in den Tagen zuvor kontrolliert ein Security-Mitarbeiter die Zufahrt zum Hof sowie auch das Tragen der Gesichtsmaske: Er signalisiert den Insassen in den Anlieferfahrzeugen, die Masken aufzusetzen, dann erst dürfen sie passieren. Und er kontrolliert auch, dass nur Mannheimer Zutritt auf den Recyclinghof erhalten.

Wer nicht aus Mannheim kommt, wird nach zwei Stunden Wartezeit abgewiesen. Dennoch, „die Situation ist heute etwas entspannter“, wie Matthias Elsässer erklärt. Der Geschäftsführer der Elsässer Holzbauwerke in der Max-Born-Straße, der Zufahrtsstraße zum Recyclinghof, schaut aus dem Fenster von seinem Büro und sieht das Ende der wartenden Fahrzeugschlange: „Die war sonst viel länger.“

Deutlich entspannter ist auch die Situation an diesem Samstag auf dem südlichen Recyclinghof im Morchfeld. Mit einer neuen Anfahrtsregelung soll der Rückstau auf die Mallaustraße und die B38 verhindert werden. Diese Maßnahme war notwendig geworden, nachdem auf Grund der vielen Anlieferungen und der dadurch resultierenden langen Rückstaus am vergangenen Wochenende der Recyclinghof Morchhof vorzeitig geschlossen werden musste. Aufgestellte Schilder weisen seit heute die Fahrzeugführer auf den neuen Anfahrtsweg hin, Mitarbeiter vom Abfallwirtschaftsamt sowie Securitymitarbeiter regeln an Kreuzungen den Verkehr.

„Am frühen Vormittag hatten wir ein klein bisschen Stau und eine Wartezeit von etwa einer Stunde“, wie ein leicht gelangweilter Mitarbeiter berichtet, „doch ansonsten ist es extrem ruhig hier.“ Der Stau hätte sich dann recht schnell aufgelöst, schon um die Mittagszeit sei man ohne Wartezeit auf den Recyclinghhof gekommen. Auch hier gilt Maskenpflicht und es gibt einer Zugangskontrolle, dass nur eine gewisse Anzahl Fahrzeuge und auch nur Mannheimer ihre Wertstoffe anliefern können. „Vielleicht liegt es am Regen“, wie er sagt, dass es jetzt so ruhig ist. Im Regenschirm steht er auf der Straße und schaut wiederholt auf die Uhr: „Noch zwei Stunden, dann hab ich Feierabend.“