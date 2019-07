Euphorisierender Start mit "Tannhäuser"

Bayreuth.Die Bayreuther Festspiele sind mit einem euphorisch aufgenommenen „Tannhäuser“ gestartet. Am Ende von Tobias Kratzers Deutung des „Sängerkriegs auf Wartburg“ gab es im überhitzten Festspielhaus mehr als zehnminütigen Jubel, viel Bravorufe für die Sängerinnen und Sänger, für den Chor und das gesamte Regieteam. Auch Dirigent Valery Gergiev wurde bejubelt. Allerdings gab es für ihn auch einige wenige Buhrufe.

Kratzers Sicht auf die Geschichte Tannhäusers, der zwischen einer lustgetriebenen Lebensweise und den Konventionen einer tradierten Gesellschaft hin- und hergerissen ist, unterhält auf höchstem Niveau. Kratzer löst die von Venus gesteuerte Liebeswelt auf in ein nach Freiheit strebendes Außenseitertum, das allerdings in sich auch widersprüchlich ist, weil es sich in einer Art Hedonistentum selbst genügt. Interessant an seiner Sicht ist auch die Verquickung der beiden Ebenen, die es bei Wagner so nicht gibt. Sowohl Venus dringt in die künstliche Welt der Wartburggesellschaft ein als auch Elisabeth in die der Außenseiter um Venus. Die Sexualisierung des Venusbergs lässt Kratzer ganz weg. Er setzt indessen auf Realismus und Aktualität. Venus, zwei hinzuerfundene Figuren und schließlich Tannhäuser werden zu Flüchtlingen aus einer schematischen und in sich verkrusteten Gesellschaft. Ihr Motto stammt von Richard Wagner: „Frei sein im wollen. Frei sein im Thun. Frei sein im Genießen.“