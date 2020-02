Ex-Freundin in Treppenhaus getötet: Anklage wegen Mordes erhoben

Mannheim.Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes und Körperverletzung gegen einen 33-Jährigen erhoben. Der Mann steht unter dem Verdacht, am 27. Oktober 2019 seiner Ex-Freundin in deren Hausflur aufgelauert und sie dort mit Messerstichen und Hammerschlägen getötet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, war die Frau zuvor mit Freunden in der Stadt unterwegs gewesen. Als sie gegen 1.30 Uhr zurückkehrte soll ihr der 33-Jährige aufgelauert und sie mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend stach mehrfach mit dem Messer auf sie ein. Die Frau erlag noch im Treppenhaus ihren Verletzungen, insbesondere im Bauch- und Brustbereich. Auch eine Freundin, die dem Opfer zur Hilfe eilen wollte, habe er mit einem Stich in die Körperseite verletzt, so heißt es. Anschließend stach er wohl weiter auf seine Ex-Freundin ein. Bereits in den Monaten zuvor soll der Angeschuldigte seine ehemalige Partnerin belästigt und ihr nachgestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Anklage vor der Schwurgerichtskammer des Mannheimer Landgerichts Anklage wegen "des Verdachts des Mordes aus niedrigen Beweggründen und der Körperverletzung" erhoben. Der Tatverdächtige wurde wenige Stunden später in seiner Wohnung festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.