Exhibitionist auf Marktplatz belästigt Seniorin

Schwetzingen.Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmitttag auf dem Schwetzinger Schlossplatz eine exhibitionistische Handlung begangen. Wie die Polizei mitteilte, tauchte der Unbekannte gegen 12 Uhr vor einem Café auf, hielt sein erigiertes Glied in der Hand und starrte eine 75-jährige Frau an. Ihr männlicher Begleiter verständigte daraufhin die Polizei. Als der Exhibitionist das Telefonat bemerkte, flüchtete er auf einem schwarzen Damenrad in Richtung Bahnhof. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der Mann nicht gefasst werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, blonde kurze Haare, korpulente Statur mit auffäligem Brustumpfang. Bekleidet war er mit einem türkisfarbenen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.