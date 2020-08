Exhibitionist belästigt 23-Jährige

Mannheim.Ein bislang unbekannter Täter hat eine 23-jährige Frau im Bereich des Theodor-Kutzer-Ufers im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen sexuell belästigt. Laut Polizeiangaben vom Montag war die Frau am Sonntagabend zu Fuß unterwegs, als sie von dem Unbekannten auf einem Fahrrad angesprochen wurde. Die 23-Jährige ignorierte den Mann und lief weiter. Kurze Zeit später traf sie erneut auf den Unbekannten, der nun die Hose heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau einen weiteren Spaziergänger um Hilfe bat, flüchtete der Exhibitionist in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, kräftige und dickliche Statur, schwarze lange Haar in einem Zopf, schwarzer Vollbart, dunkle Augen. Zur Tatzeit trug der Unbekannte ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Dreiviertel-Hose und Flip-Flops. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 44 44 zu melden.