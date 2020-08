Exhibitionist rechtfertigt sich mit kurioser Ausrede

Speyer.Ein Exhibitionist hat sich am Freitagvormittag einer 33-Jährigen auf dem Speyerer Domplatz unsittlich gezeigt – und sich im Anschluss mit einer kuriosen Begründung gerechtfertigt. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau von dem Mann während eines Spaziergangs angesprochen. Als sie sich zu ihm umdrehte, entblößte dieser unmittelbar sein Geschlechtsteil. Bei einer sofortigen Fahndung konnte der 36-jährige Beschuldigte aufgrund der Personenbeschreibung von einer Streife im Innenstadtbereich angetroffen werden. Dieser räumte den Vorfall ein, bezeichnete diesen aber als Missgeschick. Demnach sei ihm just in dieser Situation seine Mundmaske zu Boden gefallen und als er sich nach dieser bücken wollte wäre ihm die Hose heruntergerutscht. Ihm wurde von den Beamten ein Platzverweis erteilt.